Incidente nella notte a Olbia in via Barcellona, dove il conducente di un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha sbandato andando a scontrarsi contro un’utilitaria parcheggiata a bordo strada che ha carambolato a sua volta contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il conducente è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Olbia che hanno collaborato con i sanitari e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto i Carabinieri di Olbia per i rilievi di loro competenza.