Sale l’attesa per l’appuntamento motoristico previsto per l’8 maggio ad Alghero di slalom singolo in salita Scala Piccata.

Sono oltre 50 i piloti iscritti alla gara organizzata dal team alghero Corse in collaborazione con l’ACI Sport , Automobil Club d’Italia e il patrocinio del Comune di Alghero e della Regione Sardegna

La bandiera a scacchi bianca e nera sventolerà domenica mattina alle ore 10:00 segnando la partenza della prima vettura per la prova cronometrata, proseguirà poi alle ore 11:00 con altre tre manche.

La partenza è prevista al km 4,90 della Strada Statale 292, mentre l’arrivo 4 Km più avanti (alla Siesta).

Sul tracciato saranno sistemate 14 birillate che serviranno ai piloti per diminuire la velocità e dimostrare la propria abilità alla guida senza incappare in alcuna penalità. Su tutto il percorso non mancheranno le postazioni di sicurezza, tema sul quale il Team Alghero Corse ripone molta attenzione sia per i piloti che per gli spettatori.

Subito dopo l’arrivo al parco chiuso dell’ultima vettura in gara saranno stilate e pubblicate le classifiche con i rispettivi vincitori.

Le premiazioni si terranno all’Hotel Calabona intorno alle 17.00.

Per quanto riguarda i pass per i residenti questi potranno essere richiesti fino al giorno prima della gara, contattando il numero 348 038 7687.