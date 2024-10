Un chilo e 100 grammi di cocaina, 842 chili di marijuana, circa 150.000 euro in contanti, due impianti per la coltivazione dello stupefacente, oltre 100 piante di marijuana sequestrati, un arresto, un calabrese residente a Roma, e due persone residenti in provincia di Cagliari sottoposte a fermo.

E’ questo il bilancio dell’operazione condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari e Roma volta alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti e del Procuratore Capo di Tempio Domenico Fiordalisi.

In particolare, nella mattinata di ieri i militari del Gruppo di Olbia hanno fermato un signore di quarant’anni a bordo di una Lancia Ypsilon, sbarcato da Civitavecchia per promuovere, secondo quanto da lui raccontato ai finanzieri, la vendita di prodotti alimentari calabresi.

Nell’auto, sottoposta a un’attenta perquisizione, hanno rinvenuto nel serbatoio una confezione sottovuoto contenente 1 chilo e 100 grammi di cocaina. Il corriere è stata immediatamente arrestato e, sotto il coordinamento del Procuratore Fiordalisi, è stato perquisito anche l’appartamento di Roma dell’uomo. Qui i baschi verdi della Capitale hanno rinvenuto 842 chilogrammi di marijuana, una serra artigianale dotata di impianto di climatizzazione e illuminazione.

Diverse perquisizioni sono state effettuate anche nell’hinterland cagliaritano nei confronti di due persone collegate all’arrestato, terminate nella mattinata di oggi.

I finanzieri hanno sequestrato 150.000 euro in contanti, un impianto per la coltivazione della cannabis, oltre 100 piante di marijuana, una macchina conta banconote.