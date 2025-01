La squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri è intervenuta ieri notte, intorno alle 23:15, sulla strada fra Oschiri e Pattada, all'altezza della frazione di Bantine, per un soccorso animale.

Un vitello di circa 200 kg è caduto all’interno di un pozzetto in cemento situato a bordo strada, profondo circa due metri. Complessa l'azione di recupero dell'animale durata circa un’ora e mezza.

Per poterlo recuperare è stato realizzato sul posto un sistema di carrucole. Alla fine il soccorso si è risolto portando in salvo il vitello, riconsegnato al proprietario in buone condizioni.