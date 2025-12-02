Nei prossimi giorni, a Sassari, prenderà il via un importante intervento di manutenzione straordinaria delle armature dei viadotti Don Sturzo e Papa Giovanni XXIII al fine di garantire una maggiore sicurezza su due importanti arterie della viabilità cittadina. Il primo intervento riguarderà la via Papa Giovanni XXIII, conosciuta anche come "bretella", che collega viale Porto Torres ai quartieri Santa Maria di Pisa e Latte Dolce. Successivamente, saranno eseguite le stesse attività preparatorie per l'intervento sul cosiddetto ponte nuovo (via Don Sturzo), che collega il quartiere Prunizzedda a Monte Rosello. La parte principale dell'intervento consisterà nella manutenzione straordinaria delle armature in calcestruzzo in entrambi i casi. L'operazione, finanziata interamente dal Comune con un costo totale di 140.000 euro, sarà completata entro febbraio 2026. Per agevolare i lavori su via Papa Giovanni XXIII e garantire la massima sicurezza degli operatori, riducendo al minimo i disagi al traffico veicolare e pedonale, sarà necessario restringere la carreggiata nella fase iniziale, limitando una corsia del viadotto dalla rotatoria di via Cilea in direzione di viale Porto Torres. Durante questo periodo, il passaggio dei pedoni sarà consentito solo in un'unica direzione.

"Questa amministrazione sta compiendo un notevole sforzo per consentire di mettere in sicurezza e migliorare la qualità di una rete viaria molto estesa e caratterizzata da notevoli criticità", rimarca il sindaco Giuseppe Mascia.

"Gli interventi già programmati, per i quali ci sono già le dovute coperture finanziarie, sono tanti", sottolinea l'assessore Massimo Rizzu. "Tuttavia per mettere in sicurezza le strade e per renderle fruibili, siamo impegnati in un confronto costante con la Regione al fine di reperire ulteriori risorse".