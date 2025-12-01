Nel Sassarese, il prossimo mercoledì 3 dicembre, l'Enas eseguirà interventi di manutenzione straordinaria lungo l'acquedotto Coghinas 2 per circa 18 ore, che fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, Castelsardo e Monte Agnese, che servono rispettivamente Sassari, Porto Torres, Stintino, Tergu e Alghero.

Durante questi interventi, ci saranno riduzioni delle forniture d'acqua potabile, ma sono state previste alternative per garantire un costante approvvigionamento. Un piano di distribuzione è stato elaborato considerando le scorte nei serbatoi, le fonti alternative e i tempi necessari per il ripristino dei livelli.



A Sassari, alcune zone servite dal serbatoio di Via Milano subiranno chiusure dell'erogazione per accumulare risorse: stasera dalle 22 alle 6, mercoledì dalle 16 alle 6 e giovedì dalle 22 alle 6. A Porto Torres, nel quartiere di Serra Li Pozzi, l'erogazione sarà interrotta dalle 6 di mercoledì alle 9 di giovedì. A Stintino, Pozzo San Nicola e Agro resteranno senza acqua dalle 6 di mercoledì alle 10 di giovedì.



Ad Alghero, confermata la chiusura dell'erogazione dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì, e a Castelsardo dalle 6 alle 13 di mercoledì. Il ripristino dell'erogazione potrebbe variare di circa 2-3 ore a seconda dell'altezza delle utenze o della posizione sulla rete idrica.