Giornata di festa per l’Avis comunale di Uri. Ieri è stata inaugurata la nuova ambulanza dell’organizzazione di volontariato, che assicura il servizio di emergenza sanitaria con postazione attiva h24 nel comune di Uri in convenzione con L'AREUS.

Questo nuovo mezzo sostituirà l'ambulanza del 2014, conforme al limite di età stabilito per il servizio 118 dalla convenzione con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna. Secondo la convenzione, ogni postazione deve disporre di un mezzo di prima partenza con un massimo di 200.000 chilometri e 8 anni di età, insieme a un veicolo di riserva con un massimo di 11 anni e 300.000 chilometri.

Dopo la Santa messa domenicale, l'ambulanza è stata benedetta da don Francesco Tavera e i volontari hanno ricordato Michele Simula, uno dei fondatori della sezione Avis a Uri nel 1987, recentemente scomparso. “In questa giornata così importante per noi non potevano non ricordare il nostro caro zio Michele – ha detto Graziano Agus presidente della Comunale di Uri e volontario del 118 -. Era un uomo molto generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri e capace di coinvolgere chiunque nei tanti progetti dell’Avis”.

L'Avis di Uri è stata fondata 37 anni fa con l'intento di contribuire alla causa del fabbisogno sangue. I volontari si sono dedicati alla promozione della donazione del sangue attraverso manifestazioni e raccolte, mantenendo viva la tradizione di offrire un panino caldo con fettine di cavallo al sangue ai donatori come gesto di gratitudine e solidarietà.

L'ultima raccolta sangue è stata organizzata sabato scorso: sono state ben 20 le persone che hanno accolto l'appello degli avisini. Questa preziosa azione contribuisce a donare speranza e vita a coloro che ne hanno più bisogno. Come gesto di gratitudine, i donatori sono stati premiati con un panino contenente carne di cavallo, una fetta di crostata e un bicchiere di vino.

Nel frattempo, i lavori di recupero dell'ex mulino di Uri, in disuso da anni, proseguono per trasformarlo nel nuovo centro prelievi dell'Avis. Questo edificio storico, costruito nell'Ottocento e sede del mulino del paese, sarà riportato alla sua antica gloria per offrire un ambiente accogliente ai donatori e valorizzare un importante patrimonio locale. I volontari si stanno impegnando affinché i lavori di ristrutturazione si concludano entro un anno, restituendo così alla comunità un luogo di importanza storica e sociale.