Lucilla, la star di YouTube, con oltre 700 mila iscritti nel suo canale, amata dai più piccoli e dai genitori, per la prima volta si esibirà a Sassari con uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo, pensato per stupire i bambini e portare allegria a tutta la famiglia.

L’evento, nato da un’idea dell’Avis Provinciale di Sassari e organizzato dai volontari, si terrà sabato 28 dicembre, alle ore 18:30, al Teatro Comunale.

“Abbiamo pensato di proporre lo show di Lucilla per far vivere alle famiglie una serata di svago e divertimento – spiega il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori -. Si tratta di spettacolo divertente ed educativo allo stesso momento. I bambini sono stimolati da Lucilla alla socializzazione e all'apprendimento di concetti basilari attraverso canzoni, balli e tante sorprese”.

“Nel corso di un intero anno come Avis Provinciale organizziamo tanti eventi per avvicinare le persone alla donazione del sangue – sottolinea Dettori -. Questa è un’ulteriore attività per sensibilizzare i cittadini alla cultura del dono come gesto di grande solidarietà e altruismo”.

BIGLIETTI – I biglietti per lo spettacolo di Lucilla si possono già acquistare sul sito di Box Office Sardegna a questo link: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/a-natale-con-lucilla-nuovo-teatro-comunale-sassari/530738

L'Avis Provinciale di Sassari ha deciso di non far pagare il biglietto per i bambini fino all'età di due anni se rimangono in braccio a un genitore.

Si può scegliere tra il posto in platea (27,50 euro), o in galleria (22,50 euro).