Inedita alleanza tra il Rotaract Giovani Sassari e l’Aou: nei giorni scorsi, grazie al ricavato di un evento di beneficenza, sono stati consegnati al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliero universitaria un carrello per le medicazioni e un fasciatoio destinato all’ambulatorio bambini della struttura di viale Italia, potenziando gli spazi di cura e accoglienza per i più piccoli.

L’iniziativa, promossa dal past president del Rotaract Giovani di Sassari Paola Ruggiu e da Carlotta Chessa dirigente medico della struttura di Medicina d'Emergenza Urgenza, nasce dall’esigenza di arricchire l’area dedicata ai piccoli pazienti che arrivano in Pronto soccorso. Si tratta di una fascia di utenti che rappresentano circa il 10 per cento degli accessi (0–18 anni). Solo nell’ultimo weekend i minori sono stati 20 su 281 interventi, principalmente per traumi cranici, del viso, e ferite da medicare e/o suturare. Il nuovo carrello, con scomparti sicuri e pratici, e il fasciatoio ergonomico sono stati scelti seguendo rigidi requisiti di sicurezza e funzionalità, per supportare il personale medico e dare maggiore rassicurazione a famiglie e bambini.

Dietro questa donazione c’è il progetto “Healing Games”, sostenuto anche dal Rotary Club Sassari con un concerto di raccolta fondi. "Il nostro obiettivo - hanno spiegato Paola Ruggiu e Carlotta Chessa - era allestire un microcosmo protetto: pochi ma essenziali elementi per creare un’area accogliente, dove genitori e piccoli pazienti possano sentirsi più sereni. Il fasciatoio ergonomico e il carrello riducono stress e migliorano l’esperienza complessiva".

"Il Pronto soccorso rappresenta una delle principali porte d’ingresso nel nostro sistema sanitario nazionale - ha detto il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo -: un luogo vitale e sotto costante pressione. Sono rimasto colpito dall’entusiasmo che medici e infermieri mettono nel loro lavoro.

"Questa donazione va a beneficio della fascia più fragile dei nostri pazienti. Grazie di cuore al Rotaract per questo gesto concreto che migliora l’atmosfera di lavoro e di cura".

A sottolineare l'importanza del prezioso gesto dei giovani dell'associazione Rotaract è stato anche il direttore del Pronto Soccorso, dottor Paolo Pinna Parpaglia: "Si tratta di arredi e presidi che favoriscono rapidità e sicurezza nelle medicazioni. Con questo carrello medicale e il fasciatoio, ora disponiamo di strumenti adeguati per assistere al meglio i bambini".

All'incontro erano presenti anche Arianna Derosas del Rotaract quindi Salvatore Naitana e Ludovica Manna per il Rotary Club Sassari e la coordinatrice del Pronto soccorso Giuseppina Cossu.