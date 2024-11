Incidente sul lavoro questa mattina in una palazzina di Cagliari, in via dei Salinieri, dove un operaio di 35 anni è caduto da un'altezza considerevole nella tromba dell'ascensore, riportando una ferita alla schiena.

È stato immediatamente trasportato all'ospedale Brotzu con codice rosso. Secondo le informazioni disponibili, l'uomo stava effettuando lavori di riparazione sull'ascensore quando, per cause non ancora chiarite, è precipitato nel vuoto.

I suoi colleghi hanno prontamente dato l'allarme e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento portuale insieme a un'ambulanza del servizio sanitario regionale. Il ferito è stato trasportato in ospedale e, fortunatamente, non corre pericolo di vita.