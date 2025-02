A Loiri Porto San Paolo tolleranza zero per chi sporca e conferisce in modo errato i rifiuti. L'amministrazione comunale ha implementato infatti misure per promuovere la corretta gestione dei rifiuti e la raccolta delle bottiglie di plastica. Un innovativo "Mangiaplastica" installato dalla Multiservice entrerà in funzione da domani accanto alla caserma dei carabinieri. I cittadini potranno utilizzarlo attraverso un'app e un QR code, accumulando punti per ogni bottiglia di plastica conferita. I punti accumulati potranno essere scambiati per premi, inclusi viaggi a scelta dal cofanetto "Evviva vacanze".

L'amministrazione, guidata da Francesco Lai, ha riscontrato un abuso delle isole ecologiche destinate ai turisti di Porto San Paolo e ha deciso di adottare la videosorveglianza per identificare i trasgressori. Grazie alla collaborazione tra polizia locale e Compagnia barracellare, chi viene sorpreso a conferire rifiuti in modo improprio sarà denunciato e sottoposto a sanzioni penali, con ammende che vanno da mille a diecimila euro. I controlli si concentreranno soprattutto sulle aree utilizzate per l'abbandono dei rifiuti, come le isole ecologiche di Porto San Paolo e Vaccileddi e le cunette dell'intero territorio comunale.

"Occorre dare un segnale forte a chi non accetta le regole - afferma il sindaco -. Sono tanti i cittadini corretti e rispettosi delle norme, che conferiscono correttamente i rifiuti solidi urbani per la raccolta differenziata, dobbiamo agire anche a tutela loro e della comunità. Proprio per non vanificare l'impegno di questi cittadini dobbiamo punire chi si vuole sottrarre alle regole di una corretta convivenza civile. Gli agenti della polizia locale intensificheranno i controlli e saranno molto meno tolleranti nei confronti dei trasgressori".