Il processo bis coinvolgente tre individui di nazionalità pakistana, accusati di aver partecipato a un'organizzazione terroristica con base a Olbia e di aver supportato attacchi terroristici in Pakistan, oltre a raccogliere fondi in Sardegna per gruppi estremisti, prosegue a Sassari.

Nella giornata odierna, i giudici della Corte d'Assise hanno respinto le obiezioni sollevate dai difensori legali (gli avvocati Franco Villa, Maria Luisa Lai, Carolina Scarano e Anna Barone) riguardanti la giurisdizione del caso e le accuse rivolte all'ex imam di Zingonia, in provincia di Bergamo, Muhammad Hafiz Zulkifal, Muhammad Siddique e Alì Zubair. Si è appreso che quest'ultimo è deceduto nel corso del procedimento avviato nel 2019.

Il processo riprenderà presso la Corte d'Assise dopo che la Cassazione, lo scorso marzo, ha annullato le sentenze dei gradi precedenti che avevano stabilito la non giurisdizione dei tre imputati per via di un processo precedente sugli stessi fatti. L'udienza è stata fissata per l'11 marzo 2025, quando inizierà il dibattimento e verrà chiamato come primo testimone l'ex capo della Digos che aveva coordinato le indagini all'epoca.