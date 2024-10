La Polizia di Stato di Sassari ha dato esecuzione a una misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un cittadino pakistano extracomunitario accusato di associazione con finalità di terrorismo e di aver partecipato, con ruolo esecutivo, all’organizzazione del gravissimo attentato commesso il 28.10.2009 presso il mercato di Peshawar.

L’uomo fermato all’aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino in arrivo dal volo proveniente da Islamabad avrebbe ospitato prima a Roma, successivamente a Olbia, un presunto kamikaze deputato a compiere un attentato nel territorio italiano

L’operazione condotta dagli agenti della DIGOS di Sassari, in collaborazione con la DIGOS di Roma e la Polizia di Frontiera di Roma-Fiumicino, rientra nel quadro della vasta operazione antiterrorismo del 24 aprile scorso, che ha visto l’esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi cittadini pakistani e afgani facenti parte di un’organizzazione criminale transnazionale che operava in buona parte del territorio nazionale anche per finanziare le principali organizzazioni terroristiche internazionali.