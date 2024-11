La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è stata chiamata in azione intorno alle 10:40 lungo la SP38, vicino alla rotonda di St. Antonio di Gallura, per un incidente che ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale.

Tre persone sono rimaste ferite, con due di loro trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Olbia, mentre la terza è stata trasferita in elicottero dal personale di Aereus.

Sul luogo dell'incidente erano presenti sia il personale del 118 che i Carabinieri.