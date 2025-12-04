Si è conclusa con un arresto la lunga scia di raggiri che aveva prosciugato i risparmi di un anziano di Sassari. L’ultimo atto della truffa, una consegna “a mano” di 15mila euro in contanti, si è trasformato in una trappola perfetta: all’appuntamento, monitorato in ogni istante dagli agenti della Squadra Mobile, il giovane presunto truffatore è arrivato puntuale, volando da Milano fino a Sassari per ritirare l’ennesima tranche di denaro promesso per fantomatiche operazioni di trading online.

Il ragazzo, convinto di poter replicare il copione che gli avrebbe già fruttato circa 200mila euro, ha incontrato l’anziana vittima per un breve colloquio. Appena ha stretto tra le mani la busta con il denaro, però, gli agenti sono piombati su di lui bloccandolo e arrestandolo.

Ora il giovane, accusato di truffa aggravata in concorso con altre persone ancora da identificare, è stato trasferito al carcere di Bancali. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete che lo avrebbe supportato nei raggiri e nel trasferimento dei fondi attraverso bonifici su conti esteri e carte prepagate.