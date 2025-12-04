Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, presso la 3A di Arborea, causando gravi ferite a un operaio che ha subito la subamputazione di una gamba.

Il lavoratore, un uomo di 57 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sassari in elicottero. Le circostanze dell'accaduto non sono ancora chiare, con i vigili del fuoco e i carabinieri attualmente sul posto per indagare sull'incidente.

Pare che l'operaio fosse vicino a una macchina durante l'incidente, che lo ha colpito facendo schiacciare la gamba in movimento. I suoi colleghi hanno prontamente prestato soccorso, mentre i soccorritori intervenuti sul luogo lo hanno trasportato in ospedale.

Le forze dell'ordine, insieme al servizio Spresal, procederanno con le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.