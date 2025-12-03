Incidente sul lavoro attorno alle 7:00 della mattina di oggi, mercoledì 3 dicembre, a Sassari, dove un giovane operaio edile di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un muletto mentre si trovava al lavoro nel magazzino di una ditta edile nel piazzale dell'azienda in via Buddi Buddi.

Secondo quanto riferito dai soccorritori e dalle autorità, sembra che l'operaio sia stato schiacciato dal muletto mentre stava spostando del materiale, le cause esatte dell'accaduto sono attualmente oggetto di indagine.

Sul posto è giunto il personale medico del 118 con un'ambulanza specializzata che ha fornito le prime cure all'infortunato prima di trasportarlo in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

La diagnosi iniziale parla di trauma addominale da schiacciamento, mentre le indagini per comprendere appieno l'accaduto sono ancora in corso.