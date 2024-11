Un piano d'azione è stato concordato ieri sera dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Sassari, riunitosi in Prefettura, per contrastare l'ondata di furti che ha colpito la città nelle ultime settimane, con oltre una decina di negozi presi d'assalto, sia al centro della città, sia in periferia.

Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, insieme all'amministratore straordinario della Città metropolitana di Sassari, Gavino Arru, ha partecipato al vertice insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine. Il focus principale è sull'aumento dell'illuminazione pubblica, sull'installazione di più impianti di videosorveglianza e sull'intensificazione dei controlli delle forze dell'ordine, coinvolgendo anche la polizia locale.

La prefetta, Grazia La Fauci, ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento dei cittadini nella prevenzione dei reati segnalando situazioni sospette alle forze dell'ordine e dei commercianti nel potenziare le difese passive degli esercizi commerciali. "Altrettanto importante - ha detto - è il contributo che possono dare nella prevenzione dei reati sia i cittadini, segnalando alle forze dell'ordine, tramite il numero unico di emergenza 112, situazioni che possano preludere al compimento delle azioni criminose di cui trattasi, sia i commercianti rafforzando le difese passive degli esercizi, installando saracinesche e vetrine antisfondamento".