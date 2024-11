Nuovi furti notturni hanno colpito i negozi di Sassari. Dopo una serie di episodi simili avvenuti recentemente, durante la notte sono stati presi di mira la rivendita Apple C&C situata sotto i portici del moderno grattacielo in piazza Castello, nel cuore della città, e il ristorante Black Stone, nella zona industriale di Predda Niedda.

Per entrare nel negozio Apple a piazza Castello, i ladri hanno usato un'auto per rompere la vetrina e razziare gli smartphone in esposizione prima di fuggire. Mentre per entrare nel ristorante Black Stone, situato sulla strada 18 di Predda Niedda, hanno utilizzato una mazza per sfondare la porta in vetro e rubare il registratore di cassa.

Le forze dell'ordine, tra cui la polizia e i carabinieri, stanno investigando su entrambi i furti.