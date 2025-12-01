I dipendenti dell'Aou di Sassari avranno da oggi, lunedì 1° dicembre, la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro presso gli ospedali e le cliniche a bordo di un autobus Atp fornito grazie a un accordo tra le due entità.



Il servizio, lanciato in via sperimentale e aperto al pubblico, richiede il pagamento di un regolare biglietto e mira a favorire l'uso dei mezzi pubblici anziché delle auto private per i dipendenti che risiedono nella periferia nord della città, nell'agro o nei paesi circostanti.



Il collegamento diretto tra il parcheggio di via Pirandello e le strutture sanitarie dell'azienda ospedaliero universitaria è programmato principalmente durante gli orari di entrata e uscita dai turni di lavoro. L'area di interscambio di via Pirandello è stata scelta in quanto circa il 40% dei dipendenti residenti in città (circa 600) proviene da quella zona, insieme a un numero significativo di lavoratori provenienti dai comuni vicini di Sorso, Sennori e Castelsardo (stimati 250 dipendenti).

"Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e una migliore qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti", ha dichiarato il commissario straordinario dell'Aou, Mario Palermo.

Durante la fase di prova, i dipendenti avranno la possibilità di usufruire del parcheggio gratuito nell'area di via Pirandello, prendere l'autobus per raggiungere comodamente il luogo di lavoro e fare ritorno al punto di partenza al termine della giornata lavorativa. Il percorso della nuova linea prevede tappe in via Pirandello, via Pascoli, viale Umberto, via Manno, emiciclo Garibaldi e viale Italia (di fronte al pronto soccorso), con fermate obbligatorie intermedie nei quartieri Sacro Cuore, Monte Rosello Basso, Cappuccini, Centro Storico e Centro Urbano.