Ancora un'auto è stata incendiata durante la notte a Sassari. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:30 in via Carducci, nel quartiere Monte Rosello, con i residenti che sono stati svegliati di soprassalto dal rumore delle fiamme che avevano circondato un'Audi Q5 parcheggiata per strada. Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e i carabinieri, sono intervenute sul luogo dell'incidente.

Sono stati individuati elementi che farebbero pensare che l'incendio sia stato provocato intenzionalmente e di conseguenza le forze dell'ordine hanno iniziato le indagini per identificare i colpevoli di questo gesto intimidatorio.

L'automobile incendiata appartiene a un uomo senza precedenti penali, che è stato interrogato dai carabinieri. Questo episodio di questa notte rinnova le preoccupazioni nella comunità riguardo agli incendi delle auto: nel corso dello scorso autunno, diverse situazioni simili si sono verificate, con almeno otto veicoli e un escavatore dati alle fiamme durante le ore notturne.