Sabato 29 novembre ha segnato la conclusione con successo del 2° Corso per Vigili Volontari a domanda, destinato al Distaccamento di Valledoria. Tutti gli obiettivi formativi e operativi prefissati sono stati raggiunti, confermando il pieno successo dell'iniziativa. I 21 nuovi Vigili Volontari si uniscono ai colleghi formati nel 2024, formando così il gruppo necessario per garantire il servizio futuro presso il Distaccamento di Valledoria.

Attualmente, il distaccamento è operativo solo durante i mesi estivi grazie alla partecipazione del personale in servizio permanente nel Comando e dei volontari.