Dal 28 novembre al 1° dicembre 2025, il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza ha realizzato un’importante campagna di prevenzione sanitaria e oncologica rivolta al personale in servizio sull’Isola. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha l’obiettivo di sensibilizzare i militari sull’importanza della prevenzione e delle sane abitudini di vita.

Grazie al poliambulatorio mobile della GdF, dotato di moderne attrezzature diagnostiche e giunto appositamente da Roma, l’equipe medica ha percorso la Sardegna da sud a nord, con tappe operative a Nuoro e Sassari. In totale, sono state effettuate 250 visite tra screening cardiologici, urologici, dermatologici ed ecografie tiroidee e addominali.

Il Generale di Brigata Claudio Bolognese, Comandante Regionale Sardegna, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, considerate essenziali per tutelare il capitale umano del Corpo e diffondere la cultura della prevenzione sanitaria. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla L.I.L.T. per la professionalità e l’impegno dimostrati nella promozione della salute.