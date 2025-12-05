L’ospedale Civile di Alghero compie un passo decisivo nel rafforzamento dei servizi sanitari dedicati alla prevenzione femminile. Sono stati infatti completati i nuovi ambienti destinati alla Mammografia e Senologia, un polo moderno e altamente tecnologico che potenzia l’offerta diagnostica sul territorio.

«Un importante investimento che rientra all'interno di un più ampio progetto di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche dell'Azienda», sottolinea il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro, evidenziando come l’obiettivo sia quello di elevare la qualità dell’assistenza garantita dall’ospedale algherese.

Gli spazi, collocati al piano terra accanto alla Radiologia, si estendono su circa 150 metri quadri interamente rinnovati. Ospitano servizi dedicati, un’ampia sala d’attesa e aree attrezzate per il nuovo Mammografo Digitale Hologic, dispositivo di ultima generazione capace di restituire immagini estremamente nitide e individuare anche lesioni molto piccole. Presenti anche le stanze per il nuovo Ecografo, fondamentale per completare il percorso senologico e per esami di approfondimento. Le apparecchiature fanno parte della gara regionale avviata da Ares Sardegna per dotare gli ospedali dell’Isola dei più moderni mammografi digitali.

«La diagnosi precoce è l'arma più efficace contro il tumore al seno», ricorda Flavio Cadeddu, direttore della Diagnostica per immagini di Alghero, spiegando che la nuova tecnologia permetterà risposte più rapide e standard in linea con quelli nazionali. Per il medico si tratta di un investimento che rafforza la tutela della salute delle donne di Alghero e dei comuni vicini.

Cadeddu aggiunge che il percorso diagnostico si articolerà dallo screening mammografico svolto all’ospedale Marino, fino alla Senologia clinica del Civile, con mammografia, ecografia e, quando necessario, chirurgia. I nuovi locali consentiranno esami di tomosintesi ai massimi livelli e procedure avanzate come mammografie con mezzo di contrasto (CEM), ecotomografie mammarie e tecniche interventistiche che vanno dall’agoaspirato all’agobiopsia sotto guida stereotassica integrata al mammografo.