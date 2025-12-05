PHOTO
La squadra 9A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola è arrivata in via Nuoro alle 23:46 per spegnere le fiamme divampate all’interno di un ufficio. Il pronto intervento dei pompieri ha impedito che il rogo coinvolgesse l’intero edificio, limitando i danni alla sola area interessata.
Una volta domato l’incendio e messa in sicurezza la zona, i Vigili del Fuoco hanno eseguito i primi accertamenti di polizia giudiziaria. Dai rilievi iniziali emerge che “non si escluderebbe l’origine dolosa” del rogo.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Budoni, ai quali spettano le verifiche di competenza.