Volotea si appresta a inaugurare un nuovo volo internazionale da Alghero. La compagnia aerea, in costante crescita in Europa, ha annunciato il lancio del collegamento esclusivo tra Alghero e Bordeaux a partire dal 4 luglio.

Con due voli settimanali il lunedì e il venerdì e oltre 6.100 posti disponibili, questa nuova rotta amplia l'offerta di Volotea presso l'aeroporto Riviera del Corallo, confermando l'impegno della compagnia nel potenziare i collegamenti aerei in Sardegna e connettere l'isola con le principali destinazioni europee.

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha dichiarato: "Con grande entusiasmo annunciamo il lancio della nuova rotta Alghero-Bordeaux, un collegamento strategico che rafforza ulteriormente il nostro impegno verso la Sardegna. Grazie a questa novità, continuiamo a promuovere il turismo internazionale verso la Sardegna, accorciando le distanze con il resto d'Europa."

Inoltre, per il prossimo anno, Volotea introdurrà un altro collegamento ad Alghero, questa volta verso Firenze, con voli operativi a partire dal 6 luglio due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica.

Fabio Gallo, General Manager dell'aeroporto di Alghero, ha commentato: "Siamo lieti che Volotea incrementi l'offerta sull'aeroporto di Alghero introducendo due nuove rotte, raddoppiando così le destinazioni operate. Con le nuove rotte per Bordeaux e Firenze, Volotea si conferma come partner di sviluppo affidabile per l'aeroporto di Alghero e per tutto il Nord Sardegna."

Per il 2025, Volotea opererà quattro collegamenti da Alghero, tre verso l'Italia (Firenze – novità 2025, Torino e Verona) e uno verso la Francia (Bordeaux – novità 2025), confermando il suo ruolo cruciale nel supportare lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui opera.