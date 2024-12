Due squadre della Sede Centrale di Sassari sono intervenute intorno alle 23:30 a Ena e Giorzi, nel comune di Ploaghe, per spegnere un incendio scoppiato in un fienile.

Le fiamme hanno avvolto completamente la struttura di circa 300 metri quadrati, danneggiando rotoballe, due trattori e un'auto, mentre il tetto e le pareti sono stati compromessi e parzialmente crollati.

Le squadre stanno ancora lavorando per contenere l'incendio all'interno del fabbricato, mentre sul posto sono presenti i Carabinieri di Chiaramonti e Ploaghe. Al momento, le cause dell'incendio sono ancora in fase di indagine.