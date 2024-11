Un incendio è scoppiato ieri notte ad Arborea, distruggendo un fienile. Nel rogo sono morti una ventina di piccoli vitelli. Le fiamme, divampate verso le due, sono state causate probabilmente da un problema con i pannelli fotovoltaici e hanno velocemente avvolto il fienile.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Oristano con un'autobotte e l'autoscala. Per oltre cinque ore i pompieri hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Purtroppo una ventina di vitellini sono morti a causa delle esalazioni del fumo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.