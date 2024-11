Nella giornata odierna del 29 novembre, durante le operazioni di sbarco delle motonavi provenienti da Civitavecchia e Livorno, i finanzieri del Gruppo Olbia hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni in flagranza di reato per traffico di droga. L'uomo, residente in provincia di Cagliari, è stato fermato mentre trasportava una notevole quantità di stupefacenti nel suo camion. Durante il controllo dei mezzi e dei passeggeri alla discesa della nave Moby da Livorno, i Finanzieri olbiesi hanno concentrato la loro attenzione sui veicoli pesanti che arrivavano sull'isola. In particolare, sono stati sospettosi nei confronti di un conducente di un mezzo pesante che si è mostrato nervoso e impacciato sin da subito. L'ispezione immediata, condotta con l'aiuto dei cani antidroga Betty e Dante, ha rivelato la presenza di oltre 30 kg di cocaina nascosti all'interno del carico, principalmente composto da mobili e accessori d'arredamento. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania sono ancora in corso, con il sospetto che possa esserci altro stupefacente occultato tra la merce. Questa operazione rientra nel quadro delle attività permanenti per contrastare il traffico illegale coordinate dal Comando Provinciale di Sassari, dimostrando l'impegno costante nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti per garantire la sicurezza e la salute pubblica, nonché per preservare l'economia legale.