Durante la scorsa notte, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova, con il supporto dei militari della Stazione di San Sperate, hanno arrestato due uomini in flagranza di reato per detenzione di droga con l'intento di spacciarla.

I due arrestati sono un 24enne disoccupato di Assemini e un 25enne senza fissa dimora, entrambi già noti alle autorità per reati precedenti. Fermati a Decimomannu a bordo di una BMW 530, sono stati trovati in possesso di 4 chilogrammi di marijuana e 10,6 grammi di hashish, pronti per essere distribuiti. Le sostanze sono state sequestrate per ulteriori analisi.

Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali complici e collegamenti con altre attività illegali nella zona.

L'operazione rappresenta un successo significativo nella lotta al traffico di sostanze illecite, confermando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare questo fenomeno.