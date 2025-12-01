È stata un’operazione rapida e complessa quella messa in atto oggi dalla Guardia Costiera di Porto Torres per soccorrere un passeggero della nave da crociera "Costa Toscana", in navigazione nel Golfo dell’Asinara. L’intervento ha permesso di trasferire in sicurezza un turista francese di 66 anni, colpito da un grave malore mentre la nave si trovava in rotta da Barcellona verso Napoli.

L’allarme è scattato alle 11.50, quando il comandante della nave ha contattato la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma, segnalando la necessità di un intervento sanitario urgente a bordo. In coordinamento con il C.I.R.M. – il Centro Internazionale Radio Medico – gli specialisti hanno subito valutato il caso, stabilendo la necessità di un immediato ricovero ospedaliero.

Da quel momento si è attivata la macchina dei soccorsi. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto Torres ha ordinato alla "Costa Toscana" di dirigersi verso il sorgitore turritano per agevolare il trasbordo, mentre in mare è uscita la motovedetta CP 871, dotata di equipaggio addestrato e personale medico a bordo.

Poco dopo le 14.10, la motovedetta ha raggiunto la nave nel punto prestabilito e ha effettuato le delicate operazioni di trasferimento del paziente, non semplici considerata la distanza dalla costa e le condizioni cliniche dell’uomo. Alle 14.30 il 66enne è stato sbarcato alla banchina della Capitaneria di Porto e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale Civile di Sassari.

Concluse le operazioni e scongiurato il pericolo immediato, è arrivato il via libera per la "Costa Toscana" a riprendere la sua rotta verso Napoli. Un soccorso tempestivo, reso possibile dalla sinergia tra il personale di bordo, il C.I.R.M. e la Guardia Costiera, che ancora una volta ha dimostrato la propria capacità di intervento in emergenze mediche in mare aperto.