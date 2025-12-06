L’Enas ha riprogrammato per mercoledì 10 dicembre gli interventi di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, che fornisce acqua grezza ai potabilizzatori di Truncu Reale, Castelsardo e Monte Agnese. Si tratta dei lavori già previsti la settimana scorsa e poi rinviati, che comporteranno cali nelle forniture, compensati in parte da approvvigionamenti alternativi.

Abbanoa ha predisposto un nuovo piano di distribuzione basato sulle scorte disponibili, sulla possibilità di attingere da altre fonti e sui tempi necessari a riportare i serbatoi ai livelli ordinari una volta ripresa la produzione. In parallelo, verranno effettuati anche collegamenti di nuove reti idriche a Piandanna e Lu Fangazzu.

A Sassari non sono previste chiusure nei quartieri riforniti esclusivamente da Truncu Reale tramite Monte Oro, né in quelli serviti dalla linea di Monte Fiocca. A Piandanna, invece, l’acqua sarà sospesa dalle 8:30 alle 18:30 per consentire i lavori. Le zone alimentate dal serbatoio di via Milano subiranno interruzioni programmate: lunedì dalle 22 alle 6, mercoledì dalle 15 alle 6 e giovedì dalle 22 alle 6. A Lu Fangazzu la chiusura di mercoledì durerà dalle 8:30 fino alla stessa ora del giorno successivo, per consentire gli interventi sulle nuove condotte.

Nessun problema per le aree servite dal serbatoio Quota 300 di Serra Secca. A Porto Torres, nel quartiere Serra Li Pozzi, l’erogazione sarà sospesa dalle 7 di mercoledì alle 10 di giovedì, con un’autobotte in via delle Vigne. A Stintino il centro sarà garantito dalle scorte, mentre Pozzo San Nicola e l’Agro resteranno senza acqua nelle stesse fasce orarie, con un’autobotte in piazza Centrale dalle 9. Ad Alghero confermata la chiusura dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì. A Castelsardo stop dalle 6 alle 13 con due autobotti in via Nazionale e a Lu Bagnu. Nessuna interruzione a Tergu, dove si utilizzeranno i pozzi locali.