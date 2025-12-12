L’Avis Provinciale di Sassari celebrerà lunedì 22 dicembre una serata all’insegna del merito, della solidarietà e della magia dei cartoni animati. Prima dello spettacolo “Cartoon Dreams”, in programma alle ore 19 al Teatro Comunale di Sassari,verranno consegnati gli assegni di merito del valore di 250 euro ai venti studenti donatori diplomatisi lo scorso luglio.

Un riconoscimento che premia non solo l’impegno scolastico, ma anche la scelta di compiere un gesto di grande responsabilità verso la comunità. Gli assegni sono stati assegnati attraverso il bando dedicato ai maturandi della provincia, promosso dall’Avis Regionale Sardegna e gestito dall’Avis Provinciale di Sassari.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Dona il sangue e vai a teatro”, che mette a disposizione 100 biglietti omaggio per assistere allo show “Cartoon Dreams”. I biglietti vengono assegnati tramite estrazione ai donatori che effettueranno una donazione entro il 15 dicembre in uno dei centri Avis della provincia.

“Vogliamo ringraziare chi sceglie di donare il sangue e, allo stesso tempo, creare un’occasione di gioia per le famiglie – ha spiegato Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari –. La donazione è un atto d’amore che merita di essere celebrato con esperienze belle e significative”.

Per lo spettacolo ci sono ancora biglietti disponibili sul sito Box Office Sardegna al link:

https://www.boxol.it/next/it/BoxofficeSardegna/select-seat/587571/biglietti-cartoon-dreams-teatro-comunale-sassari . I bambini fino a 3 anni non pagano se tenuti in braccio.

I 20 STUDENTI PREMIATI

Ecco l’elenco completo dei vincitori degli assegni di merito: