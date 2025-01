"L'ateneo di Sassari non ha mai ricevuto alcuna ispezione dal ministero dell'Università e neppure una telefonata: oggi, quando ho saputo dell'appello di oltre 120 colleghi, sono cascato dalle nuvole. Ho chiamato la presidente Crui Giovanna Iannantuoni e le ho detto che i colleghi avrebbero dovuto verificare prima di fare una lettera di quel tenore: la ministra Bernini mi ha lasciato totale autonomia e io ho lasciato autonomia al dipartimento interessato".

Sono le parole all'Ansa del rettore della università di Sassari Gavino Mariotti, in riferimento alla protesta montata fra alcune decine di colleghi (120 in totale) in riferimento alle presunte autorizzazioni della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per ispezioni negli atenei di Roma Tre e Sassari su richiesta del deputato della Lega Rossano Sasso.

Alcuni parlamentari avevano infatti presentato interrogazioni perché all'Università di Sassari da due anni si tiene il corso "Teoria queer e di genere", alla facoltà di Scienze politiche.