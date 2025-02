Il prossimo mercoledì, 5 febbraio, alle 18, Lo Teatrì di Alghero sarà il palcoscenico di una nuova iniziativa a sostegno di Gaza e della sua popolazione. Dopo il successo dell'evento tenutosi lo scorso dicembre, numerosi artisti si sono offerti di partecipare nuovamente, proponendo opere d'arte in vendita e offrendo letture, performance e momenti di riflessione.

L'evento si svolgerà in modalità "open mic", con la possibilità di aderire comunicandolo in anticipo. Tutte le offerte raccolte durante la serata saranno devolute all'iniziativa di crowdfunding promossa dall'associazione Sardegna Palestina.

"Ogni donazione arriverà direttamente a Gaza. Lavoriamo a stretto contatto con organizzazioni locali e monitoriamo la distribuzione degli aiuti con immagini video e foto. L'Associazione, inoltre, si fa carico dei costi di gestione e le donazioni sono inviate integralmente. Grazie per il supporto al popolo palestinese di Gaza", si legge in una nota che fornisce le coordinate per effettuare le donazioni: c/c intestato a Associazione Amicizia Sardegna Palestina Iban: IT86D0760104800000012907085 BIC/SWIFT code: BPPIITRRXXX - Causale: Raccolta fondi emergenza Gaza 2024.