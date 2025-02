Una serata speciale, unica nella sua emozionante particolarità, è stata organizzata e fortemente voluta dalla neonata Associazione Culturale C&M Eventi di Codrongianos, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’evento, svoltosi venerdì scorso, ha coinvolto i partecipanti in un dialogo semiserio tra un ex docente e un ex studente con disabilità, per affrontare il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, disturbi o condizioni particolari, ma che può essere esteso a tutti i contesti sociali.

Questo scambio, sincero, divertente e ironico, ma allo stesso tempo profondo e ricco di spunti di riflessione, ha permesso ai presenti di rivalutare l’importanza delle parole e di riflettere sull’approccio da adottare quando si affrontano situazioni relazionali sempre più frequenti. Inoltre, ha stimolato la considerazione di nuove strategie didattiche, lessicali e comportamentali per il futuro.

Il dialogo, dal titolo NOI & LORO, è stato proposto dalle Associazioni Unione Famiglie Handicappati di Sassari e Nessuno Escluso di Ploaghe, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una società pienamente inclusiva, che valorizzi la dignità, la diversità e le potenzialità di ogni persona, rimuovendo le barriere fisiche, mentali e culturali che generano esclusione sociale.

«Crediamo molto nel valore sociale di questa iniziativa», ha dichiarato l’assessore del comune di Codrongianos, Carlo Achenza. «Ci auguriamo che in futuro continui la discussione sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sui vari problemi che affrontano, come la piena inclusione nella scuola, nel lavoro e nella comunità, cercando di valorizzare le doti e le capacità di chi ha una disabilità».

Infine, il presidente dell’Associazione Culturale C&M Eventi, Carlo Macciocu, ha ringraziato i partecipanti per il successo di questo primo evento, annunciando che seguiranno altre numerose iniziative culturali e sociali.