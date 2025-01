I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti oggi, giovedì 2 gennaio, intorno alle ore 11:30 presso l'ospedale di Olbia, nel padiglione D1, per spegnere un incendio scoppiato nel vano scale di un carrello utilizzato per le pulizie.

Grazie alla prontezza dell'intervento della squadra antincendio e all'allarme tempestivo dato dal personale di manutenzione, è stato evitato che le fiamme e il fumo si diffondessero ad altri reparti. L'incendio è stato rapidamente domato e le porte tagliafuoco hanno contribuito a evitare che il fumo si propagasse ai piani superiori.

Attualmente sono in corso indagini sulle cause dell'incidente e fortunatamente non si registrano feriti.