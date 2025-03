Due auto sono state date alle fiamme la notte scorsa in via Principessa Mafalda a Codrongianos. L'incendio, di probabile origine dolosa, ha avuto inizio da una Renault Espace parcheggiata e si è rapidamente esteso a un'altra vettura vicina. Le fiamme hanno raggiunto anche la facciata di una palazzina disabitata, causando danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. I Carabinieri della Stazione di Codrongianos hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e risalire agli eventuali responsabili.

L'origine dolosa dell'incendio appare al momento l'ipotesi più probabile, ma ulteriori accertamenti sono in corso per definire con precisione le cause dell'incendio e individuare chi possa aver appiccato il fuoco.