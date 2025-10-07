Un nuovo capitolo per la mensa scolastica di Uri si apre all'insegna di qualità, sostenibilità e coinvolgimento della comunità, con l’inaugurazione del nuovo punto cottura che servirà i piccoli studenti. Si tratta di una realizzazione che è parte integrante delle azioni concrete del Piano Family, progetto che impegna quotidianamente l'Amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori, sempre attenta alle esigenze delle famiglie e alla costruzione di una comunità inclusiva.

Da ora in poi, quindi, i pasti non solo manterranno la freschezza e l'attenzione di sempre, ma saranno preparati direttamente a scuola, garantendo un servizio di maggiore qualità, controllo e continuità. Un'altra iniziativa sociale di rilievo è la scelta di impiegare personale residente nel Comune di Uri, selezionato dalla cooperativa titolare dell'appalto di quest'anno, sostenendo così il lavoro locale e valorizzando le competenze della comunità.

Attraverso un approccio graduale e oculato, sono stati compiuti passi significativi per garantire un'esperienza alimentare di qualità ai bimbi, attraverso l'abbandono dei piatti preconfezionati a favore del metodo dello "scodellamento", restituendo dignità e gusto al momento del pasto, con l'Amministrazione Cirroni.

Inoltre, sono state eliminate le stoviglie usa e getta, optando per soluzioni riutilizzabili e sostenibili, in linea con la visione orientata al futuro, all'ambiente e all'educazione civica delle nuove generazioni.

Successivamente, sono stati rinnovati gli spazi mensa e acquistati nuovi arredi più funzionali e accoglienti per gli studenti. Per ottimizzare ulteriormente il servizio, in attesa della realizzazione del nostro punto cottura, non è mancata la collaborazione con il sindaco di Usini, Antonio Brundu, per usufruire del punto cottura più vicino al paese, riducendo i tempi di trasporto e assicurando la freschezza e la qualità dei pasti.

Ora viene celebrato con gioia il raggiungimento del traguardo più atteso, quello della cottura in loco.

"La novità nella gestione della mensa scolastica va oltre il semplice nutrimento dei bambini - osserva Paolo Zentile, dirigente scolastico, intervistato da Sardegna Live -. Educare gli studenti su principi di alimentazione sana è un obiettivo importante. Ringraziamo gli uffici comunali per il loro sostegno in questo percorso, che ha portato a un risultato significativo per la comunità. L'Amministrazione Comunale dimostra impegno e attenzione per una scuola accogliente, vicina alle famiglie e alla qualità della vita dei giovani. Ora, grazie all'impegno dell'amministrazione, ogni sede scolastica ha la propria cucina, garantendo autonomia nella preparazione dei pasti. L'inaugurazione del servizio è stata festeggiata con entusiasmo, coinvolgendo i bambini", conclude il dirigente Paolo Zentile.