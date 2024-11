Francesco Demuro si esibisce di nuovo al Teatro Comunale di Sassari nel ruolo di Werther nell'opera di Massenet, secondo titolo della stagione lirica proposto dal de Carolis. Le rappresentazioni sono previste per il 29 novembre alle 20.30 e l'1 dicembre alle 16.30. In un'intervista, Demuro esprime la sua gioia per tornare sul palco dove ha iniziato la sua carriera, sottolineando il piacere di interpretare un'opera meravigliosa che ha già cantato con successo a Londra. Ringrazia l'Ente de Carolis e il collega Alberto Gazale per l'opportunità.

La direzione dell'orchestra del de Carolis sarà affidata al maestro Daniele Agiman, mentre Salvatore Rizzu guiderà il coro delle voci bianche. Agiman, rammaricandosi per la scarsa presenza delle opere di Massenet nei teatri contemporanei, evidenzia l'eccezionalità di Werther nell'esprimere l'arte raffinata e originale dell'autore. La regia dello spettacolo è curata da Stefano Vizioli, con una produzione apprezzata in vari teatri italiani e arricchita da elementi innovativi come le immagini in movimento del gruppo Imaginarium e i suggestivi costumi d'epoca ideati da Annamaria Heinreich.

Il cast vanta la presenza di talenti emergenti provenienti dai conservatori di Sassari e Brescia, insieme ad artisti affermati come Ilaria Vanacore e Domenico Balzani. Alberto Gazale, direttore artistico del de Carolis, sottolinea l'importanza della collaborazione con i conservatori italiani per supportare i giovani studenti, promuovendo così l'interazione tra le istituzioni culturali.