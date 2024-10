Una delle voci più belle che la Sardegna abbia espresso negli ultimi anni è quella di Francesco Demuro, tenore di Porto Torres sempre più affermato a livello internazionale e specialmente negli Stati Uniti.

Dopo i tour nei principali luoghi della cultura e dello spettacolo e il trionfo al Metropolitan di New York con La Traviata, Francesco Demuro nel 2015 ha presentato a Porto Torres un nuovo progetto. Il tenore turritano, ha portato in scena, sul palco del Teatro comunale "Andrea Parodi", il suo Recital. Di recente il New York Times ha definito la sua voce “calda e dolce”.

