A quasi dieci anni dall'ultima apertura, il Barbacane del Castello aragonese di Sassari riapre al pubblico. Dal prossimo 6 dicembre, in occasione della festa di San Nicola, i visitatori potranno esplorare nuovamente il percorso sotterraneo nella piazza Castello, prenotando la visita. Questa è una delle attese sorprese che l'amministrazione comunale riserva ai residenti di Sassari e ai turisti in città durante il periodo di festività natalizie, all'interno del programma di eventi "Sassari: destinazione Natale!", organizzato dal Comune fino al 6 gennaio.



Il Barbacane, una struttura difensiva dell'antico castello che sorgeva un tempo nella piazza omonima, sarà accessibile solo con l'accompagnamento di una guida e su prenotazione per gruppi limitati, per garantire la sicurezza. Le visite guidate saranno disponibili ogni martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 14:00. Per prenotare e partecipare, è necessario indossare abbigliamento adeguato e contattare il box informazioni situato vicino all'ingresso oppure chiamare il numero 079279977.

"La riapertura del Barbacane dall’inizio del nostro mandato è stato un preciso obiettivo, che abbiamo perseguito con determinazione, mettendo in essere tutte le azioni necessarie, dalla richiesta di risarcimento ad Abbanoa, alla ricerca dei finanziamenti per l’esecuzione dei lavori necessari - spiega il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia -. C’è voluto più tempo del previsto – aggiunge l’assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni – perché è stato necessario adottare specifiche misure di sicurezza per renderlo fruibile, ma oggi non possiamo che essere soddisfatti di restituire alla città un monumento, che oltre a essere un attrattore turistico rappresenta un pezzo importante della storia della città di Sassari".

Secondo Nadia Canu, archeologa della Sovrintendenza per i beni archeologici di Sassari e Nuoro, il Barbacane del Castello aragonese di Sassari è stato riportato alla luce durante gli scavi condotti tra il 2008 e il 2010. Dopo essere stato reso accessibile al pubblico nel 2011, il sito è stato chiuso nel 2016 a causa di gravi problemi di allagamento derivanti da perdite nella rete idrica. Con l'eccezione di un breve periodo durante Monumenti Aperti nel 2019, il Barbacane è rimasto inaccessibile fino al recente intervento di manutenzione straordinaria tra il 2023 e il 2024.Durante questo intervento, è stata installata una nuova condotta cittadina che ha permesso di ripulire il sito da vegetazione e muffe, pulire i depositi di limo e ripristinare gli impianti, inclusa l'illuminazione, il tutto sotto la supervisione attenta della Sovrintendenza. Il Barbacane, che si sviluppa su due livelli con corridoi lunghi circa 90 metri e 22 aperture per fuoco per piano, rappresenta una delle poche parti ancora esistenti del castello costruito nel XIV secolo. Aggiunto successivamente, intorno al 1500, per adeguarsi alle nuove tecniche militari basate sulle armi da fuoco, il Barbacane era adiacente alla fortezza e situato nell'area del fossato. Interrato intorno al 1650, questa circostanza ha contribuito alla sua conservazione, a differenza del resto del castello demolito a partire dal 1877 per far posto alla costruzione della caserma.