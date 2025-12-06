Nell’ictus il fattore tempo è decisivo: ogni minuto può determinare un destino diverso. A Sassari un recente intervento, reso possibile dalla prontezza dei vicini che hanno chiamato il 112, mostra quanto riconoscere subito i segnali possa salvare una vita. Ma molti pazienti non arrivano in ospedale in tempo utile per ricevere le terapie più efficaci.

«La nostra priorità è garantire percorsi di cura rapidi e coordinati. Occorre quindi abbreviare i tempi: nell’ictus si parla di minuti, non di ore», ricorda Alessandra Sanna, direttrice della Stroke Unit dell’Aou di Sassari. La prenotifica del 112 permette di attivare immediatamente la rete ictus, così da preparare l’équipe prima dell’arrivo del paziente.

La Stroke Unit sassarese è uno dei due centri regionali di secondo livello e opera in sinergia con Cagliari. Dal pronto soccorso alla radiologia, dal personale infermieristico ai fisioterapisti, ogni figura concorre alla continuità assistenziale fino alla riabilitazione. Per riconoscere un possibile ictus la dottoressa Sanna richiama la regola FAST, che consente a chiunque di individuare sintomi come bocca storta, braccia che non si sollevano e linguaggio confuso: davanti a uno di questi segnali, la parola chiave è tempo.

Da agosto la Sardegna è la prima regione italiana a utilizzare regolarmente il tenecteplase, un farmaco trombolitico di nuova generazione che agisce in pochi secondi e si somministra con una sola iniezione endovenosa. «Il tenecteplase è stato utilizzato con successo per trattare un ictus ischemico acuto», spiega Sanna, sottolineando che nessuna terapia può essere efficace senza un arrivo tempestivo in ospedale.

«Il nostro impegno è sostenere la Stroke Unit e promuovere la cultura della prevenzione», afferma il commissario dell’Aou, Mario Palermo, ricordando gli investimenti su terapie innovative e formazione continua. La struttura aderisce anche al progetto mondiale FAST Heroes, rivolto a scuole e famiglie, per diffondere la conoscenza dei segnali precoci dell’ictus e ridurre mortalità e disabilità.