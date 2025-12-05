Una ragazza è stata violentemente aggredita nella tarda mattina di oggi, venerdì 5 dicembre, in una residenza nel cuore del centro storico di Sassari.

La vicenda è avvenuta intorno a mezzogiorno in vicolo Bertolinis: secondo quanto riferito dai residenti e da alcuni passanti che hanno assistito all'intervento dei carabinieri, la ragazza stessa avrebbe chiesto aiuto, attirando l'attenzione sparando alcuni colpi di pistola dalla finestra.

I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno arrestato un uomo, dopo aver trovato all'interno dell'abitazione, la giovane con ferite e lividi, e vestiti strappati. L'uomo, presente nell'appartamento, è stato fermato e portato in caserma, dove attualmente è sottoposto a interrogatorio.