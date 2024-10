Nel mese internazionale per la sensibilizzazione sui tumori del seno, dal 28 ottobre al 31 ottobre, torna in Sardegna la Carovana della Prevenzione di Komen Italia per offrire sul territorio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Le 4 tappe, gestite in sinergia con il Mater Olbia Hospital nell'ambito del progetto "Mater&Komen - Insieme per il nord Sardegna", verranno effettuate nei comuni di Thiesi, Torralba, Nughedu San Nicolò e Calangianus.

In particolare, nella tappa di Torralba (in programma martedì 29 ottobre, dalle ore 9 alle ore 15, alla piscina comunale di via Carlo Felice) è prevista anche la donazione del sangue organizzata dall'Avis Comunale (a partire dalle ore 8:00), per chi vorrà compiere un grande gesto di amore e altruismo.