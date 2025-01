Il duo musicale Gionta i Riccardo (Antonio Francesco Daga e Riccardo Pinna) è pronto a emozionare il pubblico con il video ufficiale del loro brano, “Viatge”, in uscita il 31 gennaio su YouTube e tutte le principali piattaforme digitali. Il brano, dal forte messaggio sociale, celebra il viaggio come metafora della scoperta, della connessione tra le persone e della costruzione di un mondo senza muri e senza guerre.

“‘Viatge’ è un inno all’umanità, un invito ad abbracciare le differenze e ad abbattere le barriere che ci dividono”, spiegano Gionta i Riccardo. “Con questo video vogliamo raccontare la bellezza del viaggiare per conoscere, amare e costruire un futuro di pace.”

Il video è stato girato tra Alghero, Genova, il Mar Mediterraneo e la Catalogna, dove i paesaggi, i colori e le emozioni si intrecciano fra loro.

Un messaggio per un mondo migliore. Il duo Gionta i Riccardo si distingue per la capacità di unire musica e impegno sociale. “Viatge” è un esempio perfetto di come la musica possa diventare uno strumento potente per promuovere valori come l’amore, la solidarietà e la fratellanza.