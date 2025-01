Le seconde prove dell'esame di Maturità sono state annunciate oggi dal ministero dell'Istruzione, con Latino per il Liceo classico e Matematica per lo Scientifico.

Altre materie incluse sono Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico, Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo", e Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

Il decreto è stato sottoscritto dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.