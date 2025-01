Nella giornata di mercoledì, a Badesi, i carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Nella circostanza l’uomo è stato notato dai militari in atteggiamento sospetto, visto che appariva evidentemente preoccupato per il passaggio della pattuglia.

I carabinieri hanno quindi proceduto a fermare l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione. A quel punto, secondo quanto riferito, è stato trovato in possesso di quattro ovuli di cocaina del peso complessivo di 55 grammi che erano destinati a essere immessi sul mercato.

Gli ovuli sono stati quindi sottoposti a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nella mattinata odierna.

Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.