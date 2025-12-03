Il convegno "Nuovi scenari terapeutici nella gestione dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson avanzata" si svolgerà il venerdì 5 dicembre presso la sala conferenze dell’Hotel Carlo Felice di Sassari. L'evento rappresenta un'importante opportunità di formazione per i professionisti sanitari che si occupano della cura dei disturbi del movimento.

"La malattia di Parkinson in fase avanzata rappresenta una sfida terapeutica crescente. Con questo incontro vogliamo offrire ai professionisti strumenti clinici aggiornati e condividere modelli gestionali che integrino in modo efficace ospedale, territorio e famiglia. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita dei pazienti e promuovere una cultura assistenziale moderna, multidisciplinare e basata sulle evidenze scientifiche", ha dichiarato Paolo Solla responsabile scientifico del convegno, professore associato di Neurologia dell’Università degli Studi di Sassari e direttore della Clinica Neurologica dell’Aou di Sassari.

La giornata di formazione si propone di fornire un'analisi aggiornata sui più recenti approcci terapeutici per la fase avanzata di una determinata patologia, adottando un approccio multidisciplinare e integrato. Il programma prevede diverse sessioni di lavoro che tratteranno la gestione dei sintomi motori e non motori complessi, la definizione del profilo clinico ottimale per le terapie avanzate, le terapie dopaminergiche infusionali con indicazioni pratiche sull'avvio, il monitoraggio e le migliori pratiche cliniche, modelli di integrazione tra strutture ospedaliere e comunità, e la discussione di casi clinici provenienti da varie strutture sarde. In programma c'è anche una tavola rotonda dedicata alle esigenze nell'assistenza ai pazienti affetti da Parkinson in fase avanzata.



La presenza di esperti di fama nazionale come il Prof. Giovanni Defazio dell'Università di Bari e il Prof. Alessandro Tessitore dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" arricchirà ulteriormente il dibattito scientifico, approfondendo quadri clinici complessi, nuove strategie terapeutiche e prospettive di ricerca multicentrica.

