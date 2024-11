Mancava soltanto Castelsardo, che adesso svela finalmente gli artisti per Capodanno. Saranno Elodie e Irama ad animare l'ultima notte dell'anno del suggestivo borgo isolano.

Accordo trovato fra Comune e Pro loco: la 34enne popstar e il rapper, 28 anni, due dei volti più noti del palcoscenico musicale italiano, si aggiungono così ad una serie di importanti artisti che animeranno i palchi della Sardegna nella notte di San Silvestro (qui tutti i programmi).

Attese dunque migliaia di persone anche a Castelsardo, che, come ogni anno, si conferma una delle destinazioni più attive e apprezzate fra i sardi per festeggiare l'ultimo appuntamento in compagnia all'insegna della musica e del divertimento.